Londra: in calo Endeavour Mining
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione del 2,01%.
Il movimento di Endeavour Mining, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,88 sterline. Primo supporto visto a 46,96. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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