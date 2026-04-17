Londra: in calo Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , con una flessione del 2,01%.



Il movimento di Endeavour Mining , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,88 sterline. Primo supporto visto a 46,96. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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