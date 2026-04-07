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Londra: movimento negativo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Endeavour Mining
Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che presenta una flessione del 2,19%.
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