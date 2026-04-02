Si muove in ribasso Endeavour Mining a Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che soffre con un calo del 5,13%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Endeavour Mining classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 45,04 sterline e primo supporto individuato a 44,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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