Londra: prevalgono le vendite su Antofagasta
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria, che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Antofagasta subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,46 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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