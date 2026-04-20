Londra: prevalgono le vendite su Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria , che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Antofagasta subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,46 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 37,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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