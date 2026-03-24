Milano
14:37
42.980
-0,49%
Nasdaq
14:37
24.038
-0,62%
Dow Jones
14:37
45.898
-0,67%
Londra
14:37
9.885
-0,10%
Francoforte
14:36
22.422
-1,03%
Martedì 24 Marzo 2026, ore 14.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento negativo per Antofagasta
Londra: andamento negativo per Antofagasta
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 09.50
Pressione sulla
compagnia mineraria
, che tratta con una perdita del 2,52%.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento negativo per Antofagasta
Antofagasta, scendono le quotazioni a Londra
Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
Si muove in ribasso Antofagasta a Londra
Titoli e Indici
Antofagasta
-2,02%
Altre notizie
Londra: in rally Antofagasta
Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta
Londra: performance negativa per Antofagasta
Antofagasta in discesa a Londra
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
Londra: balza in avanti Antofagasta
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto