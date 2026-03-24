Milano 14:37
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Dow Jones 14:37
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Londra 14:37
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Londra: andamento negativo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Antofagasta
Pressione sulla compagnia mineraria, che tratta con una perdita del 2,52%.
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