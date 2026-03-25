Milano 14:33
44.120 +1,73%
Nasdaq 14:33
24.249 +1,03%
Dow Jones 14:33
46.685 +1,22%
Londra 14:33
10.098 +1,33%
Francoforte 14:33
23.026 +1,72%

Londra: mette il turbo Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: mette il turbo Antofagasta
Protagonista la compagnia mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,87%.
Condividi
```