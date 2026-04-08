Milano 12:16
46.997 +3,49%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:16
10.600 +2,43%
Francoforte 12:16
23.924 +4,38%

Londra: accelera Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: accelera Antofagasta
Ottima performance per la compagnia mineraria, che scambia in rialzo del 12,00%.
Condividi
```