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Londra: scambi in positivo per Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Tesco
Scambia in profit la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che lievita dell'1,85%.
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