Tesco valuta cessione delle attività in Europa centrorientale

(Teleborsa) - Tesco potrebbe cedere le proprie attività nell'Europa centrorientale, dove gestisce oltre 500 punti vendita.



E' quanto emerge da rumour riportati dal Financial Times secondo cui la catena di supermercati britannica starebbe valutando diverse opzioni riguardo al suo futuro, in particolare, in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.



Tesco, che opera principalmente nel Regno Unito e in Irlanda, ha già ceduto la maggior parte delle sue attività internazionali, compresa la sua rete di supermercati in Polonia, dalla quale si è ritirata nel 2020.

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