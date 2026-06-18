Tesco, vendite in crescita nel primo trimestre, ma il conflitto in Medio Oriente continua a creare incertezza

Per l'esercizio 2026/2027 confermata stima di utile operativo rettificato di gruppo compreso tra 3,0 e 3,3 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Nel primo trimestre chiuso al 30 maggio 2026, Tesco ha registrato vendite di gruppo pari a 16,83 miliardi di sterline, in aumento dell’1,8% a tassi costanti e dell'1% like-for-like.



Le vendite like-for-like nel Regno Unito, il mercato principale di Tesco, sono cresciute dell’1,8% a 12,6 miliardi (+2,4% a tassi costanti), con le vendite alimentari in aumento del 2,6% e i prodotti freschi in rialzo del 3,6%. Il punteggio di soddisfazione dei clienti di Tesco nel Regno Unito è salito di 6 punti su base annua, raggiungendo quota 31.



Il ramo all’ingrosso Booker ha registrato un calo delle vendite like-for-like del 3,2% a 2,25 miliardi, invertendo la crescita del 2% dell’anno precedente, che Tesco ha attribuito all’uscita da un contratto a margine ridotto. Le vendite retail core di Booker sono scese dell’1,5%, a fronte di una crescita del 5,4% un anno prima, mentre le vendite core nel settore della ristorazione sono calate del 3,3%, rispetto a una crescita del 7,3%.



"Il conflitto in Medio Oriente continua a creare incertezza per i clienti e ci impegniamo a fornire la migliore combinazione possibile di prezzo, qualità e servizio." ha dichiarato il rivenditore britannico nella nota sulle vendite trimestrali.



Dato il buon inizio d'anno, per l'esercizio 2026/2027 Tesco continua a prevedere un utile operativo rettificato di gruppo compreso tra 3,0 e 3,3 miliardi di sterline e un flusso di cassa libero in linea con le proprie previsioni a medio termine, comprese tra 1,5 e 2,0 miliardi di sterline.



Dall'inizio del programma di riacquisto di azioni proprie da 750 milioni di sterline, il 16 aprile 2026, fino alla chiusura dei mercati del 17 giugno 2026, la società ha riacquistato azioni ordinarie per un valore di 341 milioni di sterline. Il saldo sarà completato entro aprile 2027.





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