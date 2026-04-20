Londra: scambi negativi per Howdens
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di cucine componibili, che tratta con una perdita del 2,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howdens più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Howdens è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,567 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,377. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,757.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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