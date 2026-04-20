Londra: scambi negativi per Howdens

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di cucine componibili , che tratta con una perdita del 2,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howdens più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Howdens è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,567 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,377. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,757.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```