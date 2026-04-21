Milano 10:49
48.398 +0,40%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:49
10.626 +0,16%
Francoforte 10:49
24.596 +0,73%

Londra: scambi al rialzo per British Land

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per British Land
Avanza la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
Condividi
```