Londra: movimento negativo per Howdens

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di cucine componibili , con una flessione del 2,25%.



La tendenza ad una settimana di Howdens è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Howdens , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,755 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```