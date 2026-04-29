Londra: movimento negativo per Howdens
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di cucine componibili, con una flessione del 2,25%.
La tendenza ad una settimana di Howdens è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Howdens, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,755 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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