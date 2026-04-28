Milano 12:24
48.226 +1,16%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:24
10.364 +0,42%
Francoforte 12:24
24.115 +0,13%

Londra: scambi al rialzo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per BP
Avanza il gruppo petrolifero inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.
Condividi
```