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Londra: scambi al rialzo per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Spirax-Sarco Engineering
Avanza la società di ingegneria industriale inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
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