Londra: balza in avanti Howdens
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di cucine componibili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Howdens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,84%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni tecniche complessive di Howdens evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 8,32 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 8,5. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 8,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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