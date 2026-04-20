New York: i venditori si accaniscono su NRG Energy
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore e distributore di energia elettrica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,25% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di NRG Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 167 USD con primo supporto visto a 157,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 153,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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