New York: i venditori si accaniscono su NRG Energy

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore e distributore di energia elettrica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,25% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di NRG Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 167 USD con primo supporto visto a 157,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 153,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```