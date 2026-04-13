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Francoforte: i venditori si accaniscono su Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: i venditori si accaniscono su Lufthansa
Ribasso per la compagnia aerea tedesca, che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.
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