Milano
11:20
47.329
-0,59%
Nasdaq
10-apr
25.116
0,00%
Dow Jones
10-apr
47.917
-0,56%
Londra
11:20
10.570
-0,29%
Francoforte
11:20
23.608
-0,82%
Lunedì 13 Aprile 2026, ore 11.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: i venditori si accaniscono su Lufthansa
Francoforte: i venditori si accaniscono su Lufthansa
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
13 aprile 2026 - 09.50
Ribasso per la
compagnia aerea tedesca
, che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rally per Lufthansa
Francoforte: exploit di Lufthansa
Francoforte: Lufthansa in forte calo
Francoforte: scambi negativi per Lufthansa
Titoli e Indici
Deutsche Lufthansa
-4,43%
Altre notizie
Francoforte: spinge in avanti Lufthansa
Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa
Francoforte: perdite consistenti per Lufthansa
Francoforte: perdite consistenti per Lufthansa
Francoforte: seduta molto difficile per Lufthansa
Francoforte: pioggia di acquisti su Lufthansa
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto