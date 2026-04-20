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Pesante sul mercato di New York NRG Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 18.00
Pressione sul
produttore e distributore di energia elettrica
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,25%.
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