Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:38
26.543 -0,49%
Dow Jones 19:38
49.370 -0,16%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

Pesante sul mercato di New York NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York NRG Energy
Pressione sul produttore e distributore di energia elettrica, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,25%.
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