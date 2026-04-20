New York: nuovo spunto rialzista per Charter Communications

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi di comunicazione a banda larga , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,65%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 248,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 239,5. L'equilibrata forza rialzista di Charter Communications è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 257,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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