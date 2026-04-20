New York: senza freni Marvell Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.





Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 152,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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