New York: senza freni Marvell Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.
Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 152,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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