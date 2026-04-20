New York: spinge in avanti Dow

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,61%.



La tendenza ad una settimana di Dow è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Dow evidenzia un declino dei corsi verso area 36,39 USD con prima area di resistenza vista a 37,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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