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Parigi: movimento negativo per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Saint Gobain
Retrocede il produttore di materiali edili, con un ribasso del 2,73%.
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