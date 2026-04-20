Parigi: si concentrano le vendite su Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili , in flessione del 2,80% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saint Gobain rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società attiva nell'edilizia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 79,63 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,75. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 80,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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