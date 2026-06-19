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Parigi: si concentrano le vendite su Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Kering
Seduta in ribasso per la multinazionale del lusso, che mostra un decremento dell'1,93%.
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