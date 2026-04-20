Piazza Affari: balza in avanti ENI

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società del Cane a sei zampe , in guadagno del 3,06% sui valori precedenti.



L'andamento di ENI nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,27 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```