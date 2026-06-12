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Piazza Affari: brusca correzione per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per ENI
Ribasso per la società del Cane a sei zampe, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.
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