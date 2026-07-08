Milano 11:08
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Piazza Affari: balza in avanti ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti ENI
Apprezzabile rialzo per la società del Cane a sei zampe, in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.
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