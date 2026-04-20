Piazza Affari: BFF Bank scende verso 1,911 Euro

(Teleborsa) - Si muove in perdita la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,80% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,013 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1,911. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,115.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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