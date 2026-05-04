Milano 16:52
47.831 -0,86%
Nasdaq 16:52
27.820 +0,40%
Dow Jones 16:52
49.343 -0,32%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:52
24.195 -0,40%

Piazza Affari: BFF Bank sale verso 2,241 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: BFF Bank sale verso 2,241 Euro
Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,34%.
Condividi
```