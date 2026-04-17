Milano 12:39
48.345 +0,66%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 12:39
10.567 -0,22%
Francoforte 12:39
24.297 +0,59%

Vola a Piazza Affari BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Piazza Affari BFF Bank
Grande giornata per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,04%.
Condividi
```