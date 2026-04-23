Milano
9:38
47.733
-0,11%
Nasdaq
22-apr
26.937
0,00%
Dow Jones
22-apr
49.490
+0,69%
Londra
9:38
10.433
-0,42%
Francoforte
9:38
24.134
-0,25%
Giovedì 23 Aprile 2026, ore 09.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rally per BFF Bank
Piazza Affari: rally per BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 09.35
Brilla la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che passa di mano con un aumento dell'8,23%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per BFF Bank
In evidenza BFF Bank sul listino di Piazza Affari
Piazza Affari: in perdita BFF Bank
Vola a Piazza Affari BFF Bank
Titoli e Indici
Bff Bank
+7,64%
Altre notizie
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
Piazza Affari: ingrana la marcia BFF Bank
Piazza Affari: in forte denaro BFF Bank
Piazza Affari: andamento negativo per BFF Bank
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su BFF Bank
Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto