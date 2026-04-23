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Piazza Affari: rally per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rally per BFF Bank
Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un aumento dell'8,23%.
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