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Piazza Affari: calo per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per BFF Bank
Retrocede la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con un ribasso dell'1,80%.
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