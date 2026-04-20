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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in forte discesa

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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in forte discesa
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 70.313,94 punti, in netto calo del 2,94%.
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