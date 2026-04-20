Piazza Affari: scambi in positivo per RCS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo editoriale, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RCS, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della media company. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,9843. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9737.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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