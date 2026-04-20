Piazza Affari: scambi in positivo per RCS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo editoriale , in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RCS , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della media company . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,9843. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9737.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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