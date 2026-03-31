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Piazza Affari: scambi in positivo per Reply
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,
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Apprezzabile rialzo per la
società di consulenza
, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
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