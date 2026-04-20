Milano 14:29
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Dow Jones 17-apr
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Prezzi produzione Germania (YoY) in marzo

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Prezzi produzione Germania (YoY) in marzo
Germania, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) -0,2%, in aumento rispetto al precedente -3,3%.
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