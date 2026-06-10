Milano 11:28
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Dow Jones 9-giu
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Prezzi produzione Cina (YoY) in maggio

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Prezzi produzione Cina (YoY) in maggio
Cina, Prezzi produzione in maggio su base annuale (YoY) +3,9%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Free-Photos)
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