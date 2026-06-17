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Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in maggio
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17 giugno 2026 - 09.00
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Prezzi produzione in maggio su base annuale (YoY) +4%
, in calo rispetto al precedente +4,1% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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