Milano
14:29
48.176
-1,42%
Nasdaq
17-apr
26.672
0,00%
Dow Jones
17-apr
49.447
+1,79%
Londra
14:29
10.604
-0,60%
Francoforte
14:29
24.366
-1,36%
Lunedì 20 Aprile 2026, ore 14.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi produzione Germania (YoY) in marzo
Prezzi produzione Germania (YoY) in marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 aprile 2026 - 08.15
Germania,
Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +2,5%
, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +1,4%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi produzione Germania (YoY) in marzo
Germania, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Prezzi ingrosso Germania (YoY) in marzo
Prezzi consumo Germania (YoY) in marzo
Argomenti trattati
Germania
(48)
Altre notizie
USA, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Cina, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Produzione industriale USA (YoY) in marzo
Prezzi consumo Francia (YoY) in marzo
USA, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Prezzi produzione Francia (YoY) in febbraio
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto