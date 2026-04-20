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Saipem, contratto da 700 milioni di euro con Eni per nuova bioraffineria di Priolo

Energia, Finanza
Saipem, contratto da 700 milioni di euro con Eni per nuova bioraffineria di Priolo
(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha firmato con Eni il contratto principale per la realizzazione della nuova bioraffineria di Priolo, in Sicilia, progetto annunciato il 3 febbraio scorso da Eni e Q8 Italia. Il contratto, il cui valore al suo completamento ammonta a circa 700 milioni di euro, prevede come termine dei lavori la fine del 2028 e comprende le attività di Engineering, Procurement and Construction.

Il contratto, che rafforza la collaborazione avviata tra Eni e Saipem per lo sviluppo della bioraffinazione in Italia con l'accordo firmato nel 2023 e successivamente esteso nel 2025, riguarda le attività di ingegneria di dettaglio, approvvigionamento dei materiali e costruzione delle unità principali della nuova bioraffineria di Priolo. Il nuovo impianto avrà una capacità di 500 mila tonnellate/anno con un'ampia flessibilità operativa per la produzione di SAF-biojet e HVO-diesel.
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