Eni: nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso

(Teleborsa) - Eni (A3 Moody’s / A- S&P / A- Fitch) intende collocare oggi, compatibilmente con le condizioni di mercato, nuove obbligazioni a tasso fisso con durata di 5 anni e 9 anni e destinate ad investitori istituzionali, nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.



L’emissione dei Prestiti Obbligazionari, spiega una nota, avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 2 aprile 2026 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.



I Prestiti Obbligazionari saranno quotati sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.



Per l'emissione dei Prestiti Obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Deutsche Bank, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit, BPER Corporate & Investment Banking.

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