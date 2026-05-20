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Eni, azioni proprie al 2,92% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Eni, azioni proprie al 2,92% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato l'11 maggio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026, complessivamente 861.111 azioni proprie (pari allo 0,03% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 23,2258 euro per azione, per un controvalore pari a 19.999.991,86 euro.

A partire dall’avvio l'8 maggio 2026 del programma di buyback, Eni ha acquistato 1.736.924 azioni proprie (pari allo 0,06% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 39.999.969,95 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 88.565.031 azioni proprie pari al 2,92% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la Società del Cane a sei zampe, che si attesta a 23,9 euro.






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