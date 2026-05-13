Eni, acquistate l'8 maggio azioni proprie per 20 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato l'8 maggio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026, complessivamente 875.813 azioni proprie (pari allo 0,03% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 22,8359 euro per azione, per un controvalore pari a 19.999.978,09 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 87.703.920 azioni proprie pari al 2,90% del capitale sociale.



Intanto, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la Società del Cane a sei zampe , che si posiziona a 23,69 euro.





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