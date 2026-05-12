Saipem, assemblea approva bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Saipem ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto di 346,4 milioni di euro. L'assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,17 euro per azione, con stacco cedola il 18 maggio 2026, record date il 19 maggio e pagamento a partire dal 20 maggio, per un totale distribuito di 329,8 milioni.



L'assemblea ha rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, nominando Giovanni Fiori presidente, tratto dalla lista di minoranza, e Matteo Adinolfi e Antonella Fratalocchi sindaci effettivi dalla lista congiunta di Eni e CDP Equity, che detengono complessivamente il 34,01% del capitale. È stata inoltre confermata Monica Girardi quale consigliere di amministrazione, già cooptata il 10 marzo 2026 in sostituzione del dimissionario Roberto Diacetti, con mandato fino all'approvazione del bilancio 2026.



L'assemblea ha approvato anche la Relazione sulla politica retributiva 2026 e il Piano di Phantom Share Differite 2026-2029, strumento di incentivazione manageriale a medio-lungo termine finalizzato alla retention delle risorse chiave e all'allineamento al profilo di rischio degli azionisti.



L'assemblea ha, infine, autorizzato l'acquisto e l'annullamento di azioni proprie fino al 5% del capitale circolante per 18 mesi, senza riduzione del capitale sociale, con l'obiettivo di remunerare gli azionisti. Alla data odierna Saipem detiene già 55,3 milioni di azioni proprie, pari al 2,77% del capitale.

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