Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Ribasso per il derivato italiano, che chiude la seduta con una flessione dello 0,78%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.070, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.270. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48.870.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)