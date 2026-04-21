Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 20 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.167,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.009. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.326,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)