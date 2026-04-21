Milano 10:43
48.388 +0,38%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
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Londra 10:43
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Francoforte 10:43
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 20 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.167,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.009. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.326,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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