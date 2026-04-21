Bnp Paribas quota nuovi Premium Plus Cash Collect Certificate

(Teleborsa) - BNP Paribas annuncia una nuova emissione di Premium Plus Cash Collect Certificate su panieri di azioni. Questi nuovi Certificate, emessi per la prima volta in Italia da BNP Paribas, sono pensati per investitori che ricercano flussi cedolari periodici e opportunità di rendimento anche in mercati non completamente rialzisti, permettendo al tempo stesso un maggior beneficio rispetto a una struttura tipica dei Cash Collect in presenza di uno scenario di mercato laterale.



I Certificate prevedono premi mensili potenziali con Effetto Memoria fino all’1,85% (22,20% p.a.) dell’Importo Nozionale, corrisposti alle date di valutazione mensili anche in caso di andamento negativo dei sottostanti, purché la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al livello Barriera Premio, posta fino al 40%.



Elemento distintivo della struttura è la componente Premium Plus, che permette di incrementare il rendimento potenziale attraverso un premio aggiuntivo mensile, fino allo 0,40% (4,80% p.a.), qualora tutti i sottostanti si mantengano sopra il relativo livello Barriera Plus, posta fino al 70%. In questo modo, l’investitore può beneficiare di un doppio livello di rendimento: un premio base condizionato con Effetto Memoria; un extra premio condizionato (Premium Plus) che potenzia il rendimento nei contesti di mercato più favorevoli.



La struttura consente quindi di combinare visibilità dei flussi periodici e opportunità di rendimento incrementale, mantenendo un’esposizione diversificata su panieri azionari.



I nuovi Premium Plus Cash Collect sono negoziati sul mercato SeDeX (MTF).



La durata massima è fissata a 3 anni ma, a partire dal sesto mese, in corrispondenza di ciascuna data di valutazione mensile, i Certificate possono scadere anticipatamente qualora la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al livello Step-Down, decrescente nel tempo. A scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato, sono previsti tre possibili scenari: rimborso dell'imposto nozionale e del premio mensile; rimborso dell'importo Nozionale e del premio mensile più il Premio Plus; rimborso un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.



"Con questa nuova emissione ampliamo ulteriormente la nostra offerta di soluzioni coupon-paying, introducendo per la prima volta per il mercato italiano una struttura che consente di combinare premi mensili potenziali e opportunità di rendimento aggiuntivo a fronte di condizioni di mercato particolarmente favorevoli, mantenendo al contempo elementi di protezione condizionata e flessibilità grazie alla possibilità di rimborso anticipato", sottolinea Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.

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