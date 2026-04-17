Apple, BNP Paribas la promuove a "outperform" e vede spazio per aumentare quota di mercato

(Teleborsa) - Promozione da "neutrale" a "outperform" da parte di BNP Paribas per produttore di iPhone. Gli analisti ritengono che Apple possa sfruttare il recente aumento dei prezzi delle memorie per incrementare la propria quota di mercato nel settore degli smartphone.



I prezzi dei chip di memoria sono aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi, a causa della forte domanda di questi componenti, dovuta allo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Ciò ha spinto le aziende ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di dispositivi elettronici di consumo, sebbene BNP ritenga che Apple sia in grado di assorbire meglio i costi più elevati.



"Considerando che la carenza di memorie ha un impatto maggiore sui concorrenti più piccoli nella fascia medio-bassa, riteniamo che Apple possa sfruttare le proprie dimensioni e la sua catena di approvvigionamento unica per incrementare la quota di mercato degli iPhone, unitamente al continuo spostamento del mix di prodotti verso i dispositivi premium", ha scritto BNP Paribas.



Pur risentendo anche del problema delle memorie, gli analisti hanno aggiunto che "Apple ha più leve a disposizione per influenzare il fatturato e i costi rispetto ai concorrenti". La banca di affari ha quindi alzato il suo prezzo obiettivo a 300 dollari da 260 dollari.



Nel frattempo il titolo Apple sale del 2,3%, guadagni che si estendono a circa il 6% nell'ultimo mese.

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