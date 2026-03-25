Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca francese, con una variazione percentuale dell'1,94%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di BNP Paribas subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Istituto d'oltralpe, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,06 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 85,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 83,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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